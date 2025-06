TOKOM NEDELJE UGLAVNOM SUNČANO I SUVO, UZ PRIJATNIJE TEMPERATURE

U Srbiji u ponedeljak svežije za 7 do 10 stepeni u odnosu na prethodni dan i vetrovito. Ujutru i delom pre podne u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima umereno oblačno. Tokom dana u većini mesta pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar umeren i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 16 do 21°C, a najviša od 24 do 30°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano, sa malo oblaka i prijatnije vreme. Temperatura od 21 do 27°C.

U Srbiji u utorak ujutro svežije, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, u Timočkoj Krajini i u Velikom Pomoravlju u skretanju na istočni. Najniža temperatura od 10 do 18°C, a najviša od 26 do 29°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u utorak sunčano. Temperatura od 14 do 28°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i malo toplije. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, severni, a u košavskom području i u Timočkoj Krajini u prvom delu dana istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 17°C, a najviša od 28 do 31°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

U Kruševcu u sredu sunčano, sa malo oblaka. Temperatura od 16 do 30°C

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplo uz umeren do pojačan severni vetar. Najniža temperatura od 11 do 18°C, a najviša od 28 do 31°C.

U Kruševcu u četvrtak sunčano. Temperatura od 15 do 28°C.

U Kruševcu u petak i za vikend sunčano. Temperatura u petak od 15 do 30°C, u subotu od 17 do 28°C i u nedelju od 18 do 30°C.

Naredne sedmice u Kruševcu uglavnom sunčano, sa malo oblaka i za sada bez najavljenih padavina. Dnevne temperature do 30°C.