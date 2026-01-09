Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

TOKOM AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA KONTROLISANO 133.786 VOZILA I OTKRIVENO 48.902 PREKRŠAJA

ByGoran Nikolić

jan 9, 2026

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova  kontrolisali su 133.786 vozila i otkrili 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24. decembra 2025. godine do 8. januara ove godine.

Najveći broj vozača, ukupno 26.957, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvolјenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik.

Zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isklјučeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim prostorijama, jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 135 vozača koji su upravlјali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju, da zbog nepovolјnih vremenskih uslova pokažu dodatnu opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PUTEVI SRBIJE: NE OTVARAJTE SMS PORUKE O NENAPLAĆENOJ PUTARINI ILI PREKORAČENjU BRZINE

jan 9, 2026 Goran Nikolić
Kultura Vesti

U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU POČINJE 18. REVIJALNI FESTIVAL PREDSTAVA ZA DECU „КRUŠКA“

jan 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRETPRAZNIČNI APELI LEKARA I MUP-A SRBIJE DA SE NE KORISTE PETARDE KAO DA OSTAJU UZALUDNI

jan 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PUTEVI SRBIJE: NE OTVARAJTE SMS PORUKE O NENAPLAĆENOJ PUTARINI ILI PREKORAČENjU BRZINE

09.01.2026. Goran Nikolić
Kultura Vesti

U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU POČINJE 18. REVIJALNI FESTIVAL PREDSTAVA ZA DECU „КRUŠКA“

09.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOKOM AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA KONTROLISANO 133.786 VOZILA I OTKRIVENO 48.902 PREKRŠAJA

09.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRETPRAZNIČNI APELI LEKARA I MUP-A SRBIJE DA SE NE KORISTE PETARDE KAO DA OSTAJU UZALUDNI

09.01.2026. Goran Nikolić