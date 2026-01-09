TOKOM AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA KONTROLISANO 133.786 VOZILA I OTKRIVENO 48.902 PREKRŠAJA

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisali su 133.786 vozila i otkrili 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24. decembra 2025. godine do 8. januara ove godine.

Najveći broj vozača, ukupno 26.957, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvolјenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik.

Zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isklјučeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim prostorijama, jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 135 vozača koji su upravlјali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju, da zbog nepovolјnih vremenskih uslova pokažu dodatnu opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.