Pretpraznični apeli lekara i MUP-a Srbije da se ne koriste petarde kao da ostaju uzaludni. U sredu je zbog petarde koja joj je pala na glavu, u bolnicu primljena jedna žena, a u Nišu je, za sedam dana, bilo čak sedam dečaka sa teškim povredama šake, izazvanim eksplozijom petardi.

Korišćenje pirotehnike u Srbiji regulisano je Zakonom o javnom redu i miru. Moguće sankcije su zatvor do 60 dana i novčana kazna do 100 hiljada dinara.

Rade Milošević ističe da je zakonom zabranjena prodaja i upotreba pirotehnike maloletnicima i upozorava da vatrometi i rakete često izazivaju požare ako se koriste u gusto naseljenim sredinama ili u blizini objekata.

„Zabranjena je upotreba pirotehnike na mestima gde postoji rizik od nekontrolisane eksplozije i izbijanja požara“, dodaje pomoćnik načelnika Uprave za preventivnu zaštitu od požara i eksplozija u Sektoru za vanredne situacije.

Novogodišnja noć je prošla, ali januar je pun praznika. Stiže i srpska nova godina po julijanskom kalendaru pa će se pirotehnika još koristiti. U stvari, koristi se tokom cele godine jer su vatrometi postali i neizostavni deo svih drugih proslava.