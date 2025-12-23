SKUPŠTINA U SREDU RAZMATRA BUDŽET GRADA ZA 2026. GODINU, GRADSKA UPRAVA RADIĆE OD 12 DO 17 SATI

Lokalni parlament u sredu, 24. decembra od 10 časova zaseda po 17. put i doneće odluke o 52 tačke, koliko je predviđeno dnevnim redom.

Jedna od najvažnijih je odluka o budžetu grada Kruševca za 2026. godinu.

Skupština će dati mišljenje i na Program razvoja grada za 2026. i na projekcije programa za naredne dve godine, kao i na Program unapređenja razvoja mladih. Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kadrovski plan Gradske uprave, program o socijalnoj zaštiti Kruševca i Lokalni plan akcije za decu za period od 2026. do 2028. godine je takođe na dnevnom redu sednice.

Jedna od značajnih tačaka je i pokretanje postupka osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni idustrijsko tehnološki park Kruševac. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće izveštaje o radu Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, kao i usvajanje Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period od 2026. do 2032. godine. Na dnevom redu biće i tačke iz imovinsko-pravne oblasti.

Zbog održavanja 17. sednice Skupštine Grada Кruševca biće izmenjeno radno vreme Gradske uprave. U sredu, 24. decembra 2025. godine, Gradska uprava radiće od 12 do 17 časova.