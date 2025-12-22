SASTANAK ČELNIKA GRADA SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA CAR LAZAR, UJEDINJENE NACIJE I LAZARICA

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i načelnica Gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić održale su sastanak sa predstavnicima Mesnih zajednica Car Lazar, Ujedinjene nacije i Lazarica.

Sastanci sa predstavnicima mesnih zajednica deo su kontinuirane aktivnosti Gradske uprave da bude dostupna građanima i da se na licu mesta upozna sa trenutnom situacijom, prioritetima, planovima i potrebama stanovništva.

Sastanci su prilika da se pronađu rešenja za postojeće probleme i odrede prioriteti u radu u okviru Plana i programa razvoja Mesnih zajednica za naredni period.

Predstavnici gradske uprave održaće sastanke u svim Mesnim zajednicama na teritoriji Kruševca.