SASTANAK PREDSTAVNIKA AMBASADE KINE I PRIVREDNE KOMORE KINE SA PRIVREDNICIMA RASINSKOG OKRUGA

U RPK Kruševac je održan sastanak predstavnika Ekonomskog odeljenja Ambasade Kine i predstavništva Privredne komore Kine u Srbiji sa privrednicima Rasinskog okruga.

Današanji sastanak je usledio nakon posete ambasadora Kine Kruševcu sredinom oktobra, kada je na sastanku sa privrednicima grada i okruga razgovarano o daljem unapređenju saradnje između NR Kine i kompanija iz Rasinskog okruga, sa ciljem daljeg privrednog razvoja ovog dela Srbije.

Oko 400 kompanija iz Rasinskog okruga trenutno ostvaruje poslovnu saradnju sa kompanijama iz Kine – što predstavlja dobru osnovu za dalju ekspanziju međusobne trgovine i investicija. Prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga i Kine iznosila je 49 miliona evra.

Predstavnike kineske delegacije i privrednike Rasinskog okruga pozdravio je gradonačelnik Ivan Manojlović. On je istakao značaj saradnje grada Kruševca sa Amasadom Kine, koja doprinosi unapređenju i jačanju poslovne saradnje domaćih i kineskih kompanija.