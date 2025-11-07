U PRETHODNIH NEDELJU DANA SE BELEŽI PORAST BROJA OBOLELIH OD GRIPA U SRBIIJI

U ovoj nedelji u Srbiji zabeležen je porast broja obolelih od gripa, a proširio se i na više delova naše zemlje, najnoviji su podaci Batuta.

„Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu“, saopštio je Batut.

Od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Republici Srbiji zabeleženo je 6255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Među obolelima od gripa su najčešće deca uzrasta do 4 godine i nešto starija od 5 do 14 godina.