RADNI SASTANCI RUKOVODSTVA GRADA ODRŽANI SA MEŠTANIMA MESNIH ZAJEDNICA DONJI STEPOŠ I MEŠEVO

Nastavljeni su razgovori predstavnika grada Kruševca sa meštanima o planu i programu mesnih zajednica za ovu godinu. Radni sastanci održani u Donjem Stepošu i Meševu.

Predstavnici grada Kruševca krajem prošle godine započeli su obilazak svih mesnih zajednica, kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54, kako bi se u direktnom razgovoru sa meštanima upoznali sa problemima i prioritetima i kako bi se postigao dogovor o predstojećim radovima u tekućoj godini.

Sa predstavnicima mesne zajednice Donji Stepoš održan je radni sastanak kako bi se čule potrebe meštana, a u cilju unapređenja uslova života u njihovoj sredini.

Radni sastanak održan je danas i sa meštanima Meševa.

U radnim sastancima uključeni su pomoćnici gradonačelnika, načelnica Gradske uprave, direktori javnih preduzeća i predstavnici nadležnih službi gradske uprave.