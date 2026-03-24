Na inicijativu rasadnicara iz Velikog Šiljegovca i Kaonika, koji su donirali sadnice, na prostoru ispod zastave na Bagdali zasađeno je 430 stabala četinara i listopadnog drveća. Ovaj prostor ubuduće krasiće Pančićeva omorilka, beli, crni i plavi bor, kao i stabla javora i jasena.

Gradonačelnik Ivan Manojlović zahvalio se donatorima i istakao značaj pošumljavanja, prvenstveno za životnu sredinu.

Sadnji stabala drveća prisustvovao je i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i narodna poslanica i potpredsednica Skupštine Srbije Nevena Đurić.