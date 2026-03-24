RAZVOJNI CENTAR SRBIJE UČESNIK KONFERENCIJE „BEZBEDNOST, TRADICIJA, BRIGA I NEGA STARIJIH OSOBA“ U AUSTRIJI

Razvojni centar Srbije bio je učesnik naučne konferencije „Bezbednost, tradicija, briga i nega starijih osoba“ koja je održana 21. marta u Austriji.

Međunarodna konferencija okupila je stručnjake i predstavnike institucija iz više država, uključujući Austriju, Srbiju, Grčku, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Mađarsku i Rumuniju, s ciljem razmene znanja i dobrih praksi u oblasti zaštite i socijalne brige o starijim osobama.

Predsednik Centra za bezbednost Razvojnog centra Srbije Dalibor Trifunović dobio je zahvalnicu za izuzetan doprinos održavanju naučne konferencije, a s obzirom da je bio sprečen da prisustvuje, ucesnicima je u video obraćanju poručio: „Poštovani organizatori, uvažene kolege i dragi gosti, velika mi je čast što imam priliku da vas pozdravim, makar i samo na ovaj način. Želeo bih da izrazim svoju iskrenu zahvalnost na pozivu da učestvujem na ovoj konferenciji u Austriji. Izuzetno sam se radovao našem susretu i razmeni ideja. Nažalost, zbog iznenadnih zdravstvenih problema i jake prehlade, nisam mogao danas da putujem i budem fizički sa vama. Međutim, drago mi je što nam moderna tehnologija omogućava da ostanemo povezani. Želim vam uspešan rad, inspirativne diskusije i mnogo novih poslovnih poduhvata. Pažljivo ću pratiti nastavak konferencije i radujem se novoj prilici za lični susret. Hvala vam na razumevanju.“

Nada Živić iz tima za pisanje projekata Razvojnog centra Srbije uzela je učešće u radu konferencije izlaganjem svog rada.

Zahvaljujući predsedniku Centra za bezbednost Daliboru Trifunoviću, Razvojni centar Srbije potpisao je Međunarodni sporazum o saradnji sa organizacijom OLIP Austrija, koja je organizovala konferenciju u saradnji i sa Univerzitetom Privredna akademija Brčko, Europa Nostra, Univerzitetom Austrija i Centrom za pravnu pomoć Beograd.

