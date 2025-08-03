PUTEVI SRBIJE: POŠTUJTE SAOBRAĆAJNE PROPISE, NAROČITO U TUNELIMA

Povodom učestalih incidenata i neodgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju, na autoputevima – u zonama tunela, kao i tokom vožnje kroz tunele JP „Putevi Srbije“, u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju posebno skreće pažnju na sledeće:

Tokom vožnje kroz tunel strogo je zabranjeno:

Zaustavljanje Izlazak iz vozila Šetnja tunelom Fotografisanje / snimanje Spora vožnja Preticanje Iznenadna kočenja

„BEZBEDNO KROZ TUNEL“Vožnja kroz tunel u uslovima redovnog režima odvijanja saobraćaja zahteva sledeće aktivnosti pre ulaska i tokom vožnje u tunelu i to kako sledi:

PRE ULASKA U TUNEL I TOKOM VOŽNjE U TUNELU

Pridržavajte se ograničenja brzine – 80 km/h

Držite bezbedno odstojanje

Koristite kratka svetla

Skinite naočare za sunce

Zatvorite prozore i uključite cirkulaciju vazduha u vozilu

Proverite stanje goriva i temperature motora

Ako koristite cigarete, ugasite ih

Ne zaustavljajte se u tunelu, osim u hitnim slučajevima i to isključivo u zaustavnoj niši

Zabranjeno je polukružno okretanje

Nije dozvoljeno kretanje vozila unazad

Isključiti motor ako je vozilo zaustavljeno duže od jednog minuta „U TUNELU NISMO SAMI“

Mere u slučaju vanrednih događaja koji mogu životno ugroziti učesnike u saobraćaju u tunelu, su različite u slučaju kvara vozila odnosno požara u tunelu:

U SLUČAJU KVARA VOZILA

Uključite sva četiri pokazivača pravca

Bezbedno zaustavite vozilo u zaustavnoj niši, ili što bliže desnoj ivici kolovoza

Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi

Obucite reflektujući prsluk i izađite iz vozila sa Vaše desne strane

Postavite sigurnosni trougao iza zaustavljenog vozila na propisan način

Telefonom iz SOS niše pozovite pomoć

Sačekajte dolazak vozila nadležnih službi

U SLUČAJU POŽARA

Ukoliko je požar nastao na Vašem vozilu i ukoliko ste u mogućnosti, izvezite vozilo van tunela na bezbedno mesto. U suprotnom, zaustavite vozilo tako da ne ugrožavate bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju

Uključite sva četiri pokazivača pravca

Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi

Obucite reflektujući prsluk i napustite vozilo

Pomozite osobama u Vašem vozilu da što pre napuste mesto požara

Požar u početnoj fazi gasite aparatom za početno gašenje požara iz vozila ili aparatom koji se nalazi u SOS niši, vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti

Aktivirajte najbliži ručni javljač požara

Ako ne možete da ugasite požar, odmaknite se na sigurno rastojanje i slušajte uputstva koja se emituju preko razglasa u tunelu

Započnite evakuaciju iz tunela, pratite smer oznaka puteva evakuacije do najbližeg izlaza

Vodite računa o prolasku vozila hitnih službi

Tokom akcije gašenja požara pratite uputstva vatrogasno–spasilačke jedinice

Vodeći se tezom da se nezgode na putevima mogu sprečiti, JP „Putevi Srbije“ sistemski deluje na podizanje nivoa svesti o problemima stradanja u saobraćaju i skreće pažnju javnosti na značaj i mogućnosti unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja, kao i smanjenje nivoa stradanja u saobraćaju kroz edukaciju svih učesnika u saobraćaju.

Poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vozite odmorni, pravite pauzu na svaka dva sata, sačuvajte svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju!