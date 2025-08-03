PUTEVI SRBIJE: POŠTUJTE SAOBRAĆAJNE PROPISE, NAROČITO U TUNELIMA

Povodom učestalih incidenata i neodgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju, na autoputevima – u zonama tunela, kao i tokom vožnje kroz tunele JP „Putevi Srbije“, u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju posebno skreće pažnju na sledeće:
Tokom vožnje kroz tunel strogo je zabranjeno:
- Zaustavljanje
- Izlazak iz vozila
- Šetnja tunelom
- Fotografisanje / snimanje
- Spora vožnja
- Preticanje
- Iznenadna kočenja
„BEZBEDNO KROZ TUNEL“Vožnja kroz tunel u uslovima redovnog režima odvijanja saobraćaja zahteva sledeće aktivnosti pre ulaska i tokom vožnje u tunelu i to kako sledi:
PRE ULASKA U TUNEL I TOKOM VOŽNjE U TUNELU
- Pridržavajte se ograničenja brzine – 80 km/h
- Držite bezbedno odstojanje
- Koristite kratka svetla
- Skinite naočare za sunce
- Zatvorite prozore i uključite cirkulaciju vazduha u vozilu
- Proverite stanje goriva i temperature motora
- Ako koristite cigarete, ugasite ih
- Ne zaustavljajte se u tunelu, osim u hitnim slučajevima i to isključivo u zaustavnoj niši
- Zabranjeno je polukružno okretanje
- Nije dozvoljeno kretanje vozila unazad
- Isključiti motor ako je vozilo zaustavljeno duže od jednog minuta
„U TUNELU NISMO SAMI“
Mere u slučaju vanrednih događaja koji mogu životno ugroziti učesnike u saobraćaju u tunelu, su različite u slučaju kvara vozila odnosno požara u tunelu:
U SLUČAJU KVARA VOZILA
- Uključite sva četiri pokazivača pravca
- Bezbedno zaustavite vozilo u zaustavnoj niši, ili što bliže desnoj ivici kolovoza
- Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi
- Obucite reflektujući prsluk i izađite iz vozila sa Vaše desne strane
- Postavite sigurnosni trougao iza zaustavljenog vozila na propisan način
- Telefonom iz SOS niše pozovite pomoć
- Sačekajte dolazak vozila nadležnih službi
U SLUČAJU POŽARA
- Ukoliko je požar nastao na Vašem vozilu i ukoliko ste u mogućnosti, izvezite vozilo van tunela na bezbedno mesto. U suprotnom, zaustavite vozilo tako da ne ugrožavate bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju
- Uključite sva četiri pokazivača pravca
- Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi
- Obucite reflektujući prsluk i napustite vozilo
- Pomozite osobama u Vašem vozilu da što pre napuste mesto požara
- Požar u početnoj fazi gasite aparatom za početno gašenje požara iz vozila ili aparatom koji se nalazi u SOS niši, vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti
- Aktivirajte najbliži ručni javljač požara
- Ako ne možete da ugasite požar, odmaknite se na sigurno rastojanje i slušajte uputstva koja se emituju preko razglasa u tunelu
- Započnite evakuaciju iz tunela, pratite smer oznaka puteva evakuacije do najbližeg izlaza
- Vodite računa o prolasku vozila hitnih službi
- Tokom akcije gašenja požara pratite uputstva vatrogasno–spasilačke jedinice
Vodeći se tezom da se nezgode na putevima mogu sprečiti, JP „Putevi Srbije“ sistemski deluje na podizanje nivoa svesti o problemima stradanja u saobraćaju i skreće pažnju javnosti na značaj i mogućnosti unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja, kao i smanjenje nivoa stradanja u saobraćaju kroz edukaciju svih učesnika u saobraćaju.
Poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vozite odmorni, pravite pauzu na svaka dva sata, sačuvajte svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju!