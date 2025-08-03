PUTEVI SRBIJE: POŠTUJTE SAOBRAĆAJNE PROPISE, NAROČITO U TUNELIMA

Povodom učestalih incidenata i neodgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju, na autoputevima – u zonama tunela, kao i tokom vožnje kroz tunele JP „Putevi Srbije“, u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju posebno skreće pažnju na sledeće:

Tokom vožnje kroz tunel strogo je zabranjeno:

  1. Zaustavljanje
  2. Izlazak iz vozila
  3. Šetnja tunelom
  4. Fotografisanje / snimanje
  5. Spora vožnja
  6. Preticanje
  7. Iznenadna kočenja

„BEZBEDNO KROZ TUNEL“Vožnja kroz tunel u uslovima redovnog režima odvijanja saobraćaja zahteva sledeće aktivnosti pre ulaska i tokom vožnje u tunelu i to kako sledi:

PRE ULASKA U TUNEL I TOKOM VOŽNjE U TUNELU

  • Pridržavajte se ograničenja brzine – 80 km/h
  • Držite bezbedno odstojanje
  • Koristite kratka svetla
  • Skinite naočare za sunce
  • Zatvorite prozore i uključite cirkulaciju vazduha u vozilu
  • Proverite stanje goriva i temperature motora
  • Ako koristite cigarete, ugasite ih
  • Ne zaustavljajte se u tunelu, osim u hitnim slučajevima i to isključivo u zaustavnoj niši
  • Zabranjeno je polukružno okretanje
  • Nije dozvoljeno kretanje vozila unazad
  • Isključiti motor ako je vozilo zaustavljeno duže od jednog minuta

    „U TUNELU NISMO SAMI“

Mere u slučaju vanrednih događaja koji mogu životno ugroziti učesnike u saobraćaju u tunelu, su različite u slučaju kvara vozila odnosno požara u tunelu:

U SLUČAJU KVARA VOZILA

  • Uključite sva četiri pokazivača pravca
  • Bezbedno zaustavite vozilo u zaustavnoj niši, ili što bliže desnoj ivici kolovoza
  • Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi
  • Obucite reflektujući prsluk i izađite iz vozila sa Vaše desne strane
  • Postavite sigurnosni trougao iza zaustavljenog vozila na propisan način
  • Telefonom iz SOS niše pozovite pomoć
  • Sačekajte dolazak vozila nadležnih službi

U SLUČAJU POŽARA

  • Ukoliko je požar nastao na Vašem vozilu i ukoliko ste u mogućnosti, izvezite vozilo van tunela na bezbedno mesto. U suprotnom, zaustavite vozilo tako da ne ugrožavate bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju
  • Uključite sva četiri pokazivača pravca
  • Isključite motor i ostavite ključ u kontakt bravi
  • Obucite reflektujući prsluk i napustite vozilo
  • Pomozite osobama u Vašem vozilu da što pre napuste mesto požara
  • Požar u početnoj fazi gasite aparatom za početno gašenje požara iz vozila ili aparatom koji se nalazi u SOS niši, vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti
  • Aktivirajte najbliži ručni javljač požara
  • Ako ne možete da ugasite požar, odmaknite se na sigurno rastojanje i slušajte uputstva koja se emituju preko razglasa u tunelu
  • Započnite evakuaciju iz tunela, pratite smer oznaka puteva evakuacije do najbližeg izlaza
  • Vodite računa o prolasku vozila hitnih službi
  • Tokom akcije gašenja požara pratite uputstva vatrogasno–spasilačke jedinice

Vodeći se tezom da se nezgode na putevima mogu sprečiti, JP „Putevi Srbije“  sistemski deluje na podizanje nivoa svesti o problemima stradanja u saobraćaju i skreće pažnju javnosti na značaj i mogućnosti unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja, kao i smanjenje nivoa stradanja u saobraćaju kroz edukaciju svih učesnika u saobraćaju.

Poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vozite odmorni, pravite pauzu na svaka dva sata, sačuvajte svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju!