BIĆE SUNČANIH PERIODA TOKOM NEDELJE, ALI I KIŠE I LOKALNIH PLJUSKOVA S GRMLJAVINOM

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17°C, a najviša od 23 do 28°C.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna oko 27°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom. Jugozapadni vetar će do kraja dana u većini regiona biti u skretanju na severni i severozapadni, umerenog do jakog, a na udare i olujnog intenziteta, a temperatura u padu. Najniža temperatura od 9 do 16 °S, a najviša dnevna od 17°C na severu do 26°C na jugoistoku Srbije.

U utorak u Kruševcu mogući pljuskovi sa grmljavinom, uz manji pad dnevne temperature. Ujutru oko 13, tokom dana do 23°C.

U Srbiji u sredu u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz mogućnost grmljavine. Severozapadni vetar će biti u značajnom slabljenju, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 10°C, a najviša od 15 do 18°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, sa povremenim sunčanim periodima, ali hladnije. Temperatura od 7 do 17°C.

U Srbiji u četvrtak u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, različitih smerova. Najniža temperatura od 4 do 9°C, a najviša od 18 do 21°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, sa povremenim sunčanim periodima, ali hladnije. Temperatura od 5 do 20°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.