U PRVOM DELU NEDELJE SVEŽIJE SA KIŠOM, OD SREDE SUNČANO I POSTEPENO TOPLIJE

U ponedeljak u Srbiji umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, grad i jak i olujni vetar u zoni najizraženijih pljuskova. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša od 23 do 28 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 85%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 ujutru do 25°C tokom dana.

U utorak u Srbiji umereno i potpuno oblačno, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, a najviša od 25 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%

U Kruševcu u utorak promenljivo oblačno vreme, sa manjom šansom za kišu. Temperatura od 18 ujutru do 26°C tokom dana.

U sredu u Srbiji promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna prolazna kiša ili pljusak očekuju se ponegde na severu i zapadu zemlje, kao i u planinskim predelima južne Srbije. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 25 do 31 stepen.

U Kruševcu u sredu promenljivo oblačno vreme sa više sunca nego u utorak. Temperatura od 16 ujutru do 29°C tokom dana.

U četvrtak u Srbiji pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 26 do 31 stepen.

U Kruševcu u četvrtak još malo toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih sati. Temperatura od 15 ujutru do 30°C tokom dana.

U Srbiji od 08. do 12. avgusta 2025. godine: Pretežno sunčano i toplo.

U Kruševcu u petak i narednog vikenda pretežno sunčano. Temperatura će se kretati od maksimalna 33°C u petak, 34°C u subotu i 29°C u nedelju.

Izvor: rts.rs (Srbija) i vremeradar.rs (Kruševac)