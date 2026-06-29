Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE GRADOVA POPRATIMA KOJI SU GOSTI KRUŠEVCA

ByGoran Nikolić

jun 28, 2026

U susret obelažavanju Vidovdana priređen je prijem za predstavnike gradova pobratima koji su gosti grada Kruševca.

U okviru obeležavanja Vidovdanskih svečanosti ne svedočimo da postoje granice, da postoje različitosti i podele već jedino što se deli među nama je ljubav, poštovanje, zajedničko razumevanje i želja da ovo naše bratstvo traje i da se prenese i na buduće generacije rekao je gradonačelnik Kruševca.

Svečanom prijemu u Mozaik sali prisustvovale su delegacije gradova pobratima iz Žaleca (Slovenija), Sent Andreje (Mađarska), Lipecka (Ruska Federacija), Stara Zagora (Bugarska), Rmniku Vlčea (Rumunija) i Bijeljina (Republika Srpska).

Nakon razmene poklona, predstavnici gradova su se obratili pojedinačno, uputivši najlepše čestitke za Dan grada svim Kruševljanima.

By Goran Nikolić

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