PRETHODNIH DANA ZABELEŽEN VELIKI BROJ DRASTIČNIH KRŠENJA PROPISA U SAOBRAĆAJU

Uprkos činjenici da se u poslednje vreme dogodio veći broj teških saobraćajnih nezgoda koje su uznemirile javnost, prethodnih dana zabeležen je veliki broj drastičnih kršenja propisa.

Poslednja tri dana pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima, otkrili su 10 prekršaja većih prekoračenja brzine koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisani kao teži prekršaji, uključujući pet prekršaja nasilničke vožnje.

Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da u pomenutim okolnostima pokažu potreban stepen odgovornosti i da poštovanjem ograničenja brzine i drugih propisa daju direktan doprinos unapređenju saobraćaja na našim putevima, navodi se u saopštenju.

„Brzina, alkohol i droga i dalje odnose živote na putevima Srbije. Od početka oktobra 28 osoba je izgubilo život u saobraćaju. Prošlog vikenda, jedna tročlana porodica je zauvek nestala. Ovo nisu samo brojke, ovo su tužne činjenice. Ovo smo svi mi. Ovo su naši sugrađani. Jedna pogrešna odluka, jedan trenutak dovoljan je da se linija između života i tišine izbriše. U periodu koji je pred nama biće mnogo praznika i slava, mnogi će se opustiti i popiti koju čašicu više, pokažimo u ovim prilikama odgovornost i poštovanje prema životu. Nemojmo da sedamo za volan pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci. Poštujmo ograničenje brzine jer samo jedan trenutak nepažnje pretvara život u tužnu tišinu. Poštujmo propise, budimo odgovorni prema sebi i svojim životima, ali i životima svih ostalih naših sugrađana“, apeluje MUP.

Posebno upozoravaju:

Ne vozite pod dejstvom alkohola ili narkotika,

Poštujte ograničenje brzine,

Poštujte život.

„Bezbednost nije izbor. Odgovornost je najveći znak poštovanja prema životu“, apel je MUP-a na društvenim mrežama.

Objavu Ministarstva unutrašnjih poslova možete videti OVDE.