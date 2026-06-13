JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI KRUŠEVCA

Raspisan je Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca.

Javni oglas je raspisan 11. juna, a odnosi se na davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca.

Zemljište iz javnog oglasa daje se u zakup i na korišćenje u viđenom stanju, a lice koje uzme u zakup odnosno na korišćenje to zemljište ne sme da menja njegov način korišćenja bez prethodnog odobrenja ministarstva. Zemljište iz javnog oglasa ne može se dati u podzakup.

Pravo da konkurišu imaju sva fizička i pravna lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a koje je u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Rok za podnošenje prijava po oglasu je 18. jun. Detaljne informacije o javnom oglasu nalaze se na internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i na sajtu grada Kruševca.