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Društvo Vesti

NE PALITE VATRU NA OTVORENOM, KAZNE SU OD 10.000 DINARA ZA FIZIČKA, DO MILION ZA PRAVNA LICA

ByGoran Nikolić

jun 11, 2026

Nakon par dana „odmora“ od vrućina, očekuje se vrlo toplo i suvo vreme koje povećava rizik od izbijanja požara na otvorenom.

Nadolazeći period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje i prouzrokovati velike materijalne štete.

Zbog toga, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

„Podsećamo građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara“, podsećaju iz MUP-a.

By Goran Nikolić

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