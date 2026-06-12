MUP APELUJE: OPREZ SVIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU

Povodom najavlјenog pogoršanja vremenskih uslova koje se danas u popodnevnim i večernjim satima očekuje u većem delu zemlјe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost.
Prema meteorološkim najavama, očekuju se obilnije padavine praćene pojačanim vetrom, što može dovesti do smanjene vidlјivosti, produženja zaustavnog puta vozila, zadržavanja vode na kolovozu i otežanog odvijanja saobraćaja.
Apelujemo na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbegavaju rizična preticanja i putovanja planiraju na vreme.
Takođe, pozivamo pešake i bicikliste da budu dodatno oprezni i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednom odvijanju saobraćaja.
Poštovanjem saobraćajnih propisa i prilagođavanjem uslovima na putu, zajedno možemo doprineti očuvanju povolјnog stanja bezbednosti saobraćaja i sprečavanju saobraćajnih nezgoda.