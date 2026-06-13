Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

GENERACIJA MATURANATA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE IZ 1966. GODINE DANAS PROSLAVILA 60 GODINA MATURE

ByGoran Nikolić

jun 12, 2026

Prijateljstva koja traju čitavog života najčešće se rađaju u školskim klupama, u prilog tome svedoče nekadašnji maturanti Ekonomsko-trgovinske škole koji su danas obeležili 60 godina mature.

Davne 1966. godine, završili su srednju Trgovinsku školu i nastavili svako svojim životnim putem, ali čuvajući drugarstvo i uspomene iz školskih dana, sve do danas, kada slave 60 godina mature.

Okupili su se kao i obično u kafani „Kod Ljube“ sa osmehom se prisećaju mladalačkih dana, dogodovština, simpatija i prvih ljubavi, krene i po neka suza zbog onih koji više nisu sa njima, a koji su deo uspomena i sećanja na najlepši period života.

Ova generacija okuplja se poslednjih 30 godina, krajem maja ili početkom juna, a osim što na taj način održavaju kontakte i druže se, šalju poruku mlađim generacijama, da su iskrena prijateljstva neprocenjiva i za ceo život.

Mnogo se toga promenilo, od vremena kada su ovi ljudi nakon školovanja zakoračili u život, ali ističu ono što je najvažnije, nisu se promenile vrednosti koje su ih oblikovale, iskrenost, ljubav i poštovanje, što su i dokazali tako što su našoj TV ekipi posvetili stihove, zbog pažnje koju smo im svojim dolaskom ukazali.

By Goran Nikolić

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