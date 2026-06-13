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Društvo Vesti

GRADONAČELNIK: GRAD КRUŠEVAC JE DOBAR PRIMER KAKO SE SA PAŽNJOM OPHODI PREMA POTREBAMA STARIJIH GRAĐANA

ByGoran Nikolić

jun 12, 2026

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, sa predstvanicima republičkih institucija, učestvovao je na tribini koja je organizovana za penzionere, a koja se odnosila na predstavljanje novog paketa državnih mera.

U restoranu „Lunar“ u Kruševcu održana je tribina na kojoj su naši najstariji sugrađani imali priliku da se upoznaju sa najnovijim merama države koje će biti sprovedene kroz Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Gradonačelnik Кruševca Ivan Manojlović je naglasio da je grad Кruševac dobar primer kako se sa pažnjom ophodi prema potrebama starijih građana i podsetio da je penzionerima omogućen besplatan prevoz, te da je urađen jedan od najlepših prostora za druženje starijih.

Tribine koje se od kraja prošle godine održavaju širom Srbije u organizaciji Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije imaju za cilj da druženje upotpune novim formatom, konstruktivnim dijalogom i neposrednom komunikacijom korisnika penzija i predstavnika republičkih organizacija. Fokus okupljanja u Kruševcu je bilo predstavljanje velikog paketa državnih mera za penzionere.

Penzioneri su iskoristili priliku da postave brojna pitanja u vezi sa ostvarivanjem svojih prava, visinom primanja i merama za unapređenje standarda.

By Goran Nikolić

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