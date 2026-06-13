APEL MUP-a POVODOM POČETKA LETNJEG ŠKOLSKOG RASPUSTA

Uprava saobraćajne policije Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost, kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou.

Tokom raspusta očekuje se povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima, na sportskim terenima i drugim mestima gde se okupljaju, zbog čega vozači moraju biti posebno oprezni, naročito na putevima u naselju, u blizini pešačkih prelaza i na mestima gde se deca najčešće kreću.

Takođe, podsećamo vozače da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način, koristeći odgovarajuća dečija sedišta i sigurnosne sisteme, kao i da koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu.

Istovremeno, apelujemo na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, poštuju ograničenja brzine, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Roditeljima skrećemo pažnju da razgovaraju sa decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da ih podsete na značaj korišćenja pešačkih prelaza, nošenja zaštitne opreme prilikom vožnje bicikla, kao i na opasnosti koje mogu nastati usled nepažnje u saobraćaju.

Napominjemo da je tokom vikenda i u danima koji su prethodili početku školskog raspusta prošle godine na putevima u Republici Srbiji život izgubilo devet osoba, što predstavlja ozbiljno upozorenje i obavezuje sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje.

Uprava saobraćajne policije će tokom školskog raspusta nastaviti sa sprovođenjem preventivnih i represivnih aktivnosti u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Bezbednost dece je odgovornost svih nas i još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednom odvijanju saobraćaja, jer na taj način možemo sačuvati živote i omogućiti najmlađima da raspust provedu bezbedno.