POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI KRUŠEVCA I ĆUPRIJE O ORGANIZOVANJU ATLETSKOG MITINGA „VERA NIKOLIĆ“

U kabinetu gradonačelnika, Grad Kruševac i opština Ćuprija potpisali su Sporazum o saradnji. Saradnja će se ostvariti kroz organizovanje atletskog mitinga „Vera Nikolić“.

Vera Nikolić bila je jugoslovenska i srpska atletičarka i atletski trener. Sa samo 16 godina postala je reprezentativka i prvakinja Balkana, a prvu zlatnu medalju na evropskim prvenstvima za Jugoslaviju osvojila je u trci na 800 metara na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Nakon što je otišla iz Ćuprije u kojoj je živela, preselila se u Kruševac gde je ostavila neizbrisiv trag u sportu kojom se bavila.

U maju je u Ćupriji održan atletski miting Memorijal “Vera Nikolić”, u znak sećanja na jednu od najvećih atletičarki koje je Srbija ikada imala, a ideja je da se miting svake druge godine održava u Kruševcu. S tim u vezi danas je u kabinetu Gradonačelnika potpisan sporazum o saradnji između grada Kruševca i opštine Ćuprija.

Atletski miting se do sada održavao u prvoj nedelji maja i okupljao veliki broj sportista. Potpisnici sporazuma nadaju da se da će atletski miting u znak sećanja na Veru Nikolić prerasti u tradicionalnu sportsku manifestaciju.