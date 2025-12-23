FUDBALSKI SAVEZ RASINSKOG OKRUGA DODELIO „RASINSKE ZVEZDE“ NAJBOLJIM POJEDINCIMA U OKRUGU

U svečanoj sali Narodnog muzeja u Kruševcu, večeras je održan Novogodišnji koktel Fudbalskog saveza Rasinskog okruga na kome su dodeljene tradicionalne nagrade „Rasinska zvezda“ najboljim pojedincima u godini koja je na izmaku, a u kategorijama najbolji fudbaler, trener, sportski radnik i najperspektivniji sudija.

Titulu najboljeg fudblera u Rasinskom okrugu poneo je Aleksa Radović, fudbaler FK Beli orlovi iz Tobolca kod Trstenika.

Za najboljeg trenera u okrugu u tekućoj godini proglašen je Boban Arsić, FK Mebit iz Počekovine.

Najbolji sportski radnik u 2025. godini je Ivan Sklopić iz Fudbalskog kluba Stari Trstenik.

Prema oceni nadležnih u Fudbalskom savezu Rasinskog okruga, Bogdan Milićević, iz sudijske organizacije Kruševac, je najperspektivniji sudija Rasinskog okruga.

Večerašnja svečanost je bila i prilika da se predsedniku Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladanu Gašiću uruči Plaketa Fudbalskog saveza Zapadne Srbije. Plaketu je uručio Nebojša Živanović, predsednik ovog saveza.