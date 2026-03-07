Jefimija TV, Kruševac

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA CVEĆA VASPITNO-POPRAVNOG DOMA U HOLU КRUŠEVAČKOG POZORIŠTA

Vaspitno-popravni dom Kruševac i ove godine uzeo je učešće na osmomartovskoj izložbi cveća koja traje do nedelje 8. mart.

Vaspitno-popravni dom Kruševac već godinama unazad učestvuje na osmomartovskoj izložbi cveća. Do 8. marta, povodom Međunarodnog dana žena, u holu Кruševačkog pozorišta, u saradnji sa JКP “Кruševac”, organizuje prodajnu izložbu cveća iz domaćeg uzgoja I radova Ženskog odeljenja Vaspitno-popravnog doma u Кruševcu.

Na izložbenom štandu pored cveća i raznovrsnog ukrasnog bilja u ponudi su i ručni radovi Ženskog odeljenja Vaspitno-popravnog doma nastalih na kreativnim radionicama.

Štand VP doma postavljen je na ulazu u foaje Kruševačkog pozorišta, a posetioci mogu odabrati raznoliko ukrasno bilje i predmete i time obradovati najmilije po pristupačnim cenama. Osmomartovska izložba cveća otvorena je do nedelje, 8. marta od 8 do 21 sat.

 

