MINISTARKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SARA PAVKOV OBIŠLA ŠKOLE U SUŠICI I JASICI

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prilikom posete Kruševcu obišla je dve nove kotlarnice u osnovnim školama u selima Sušica i Jasika, čiji je prelazak na ekološki prihvatljiviji energent – gas, poboljšao i kvalitet vazduha. Škole su obišle i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i pomoćnik gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov.

Tom prilikom, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković izjavila je da je velika čast i zadovoljstvo za Grad Kruševac što je ministarka Sara Pavkov posetila grad i obišla škole u kojima je izvršena konverzija grejanja zahvaljujući sredstvima Ministarstva.

„Kruševac je tokom 2025. godine od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobio sredstva za konverziju kotlova sa čvrstog goriva za kotlove na gas, za koje svrhe je izdvojeno skoro 12 miliona dinara. Ovo nije jedina pomoć njihovog ministarstva. Za sve projekte za koje je Grad aplicirao, bilo da je u pitanju uklanjanje divljih deponija, pošumljavanje, aktivnosti vezane za park prirode „Osredak“, sve je bilo realizovano u kratkom vremenskom roku.“

Ministarka Pavkov je u Jasici izjavila da su prelaskom sa lož ulja na gas obezbeđeni bolji uslovi ne samo za đake i školsko osoblje, već i za građane ovog sela i okruga, jer više nema zagađenja, a škole će prelaskom na gas ostvariti i značajnu uštedu od skoro 50 odsto.