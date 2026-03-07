MINISTARKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SARA PAVKOV OBIŠLA ŠKOLE U SUŠICI I JASICI

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prilikom posete Kruševcu obišla je dve nove kotlarnice u osnovnim školama u selima Sušica i Jasika, čiji je prelazak na ekološki prihvatljiviji energent – gas, poboljšao i kvalitet vazduha. Škole su obišle i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i pomoćnik gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov.
Tom prilikom, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković izjavila je da je velika čast i zadovoljstvo za Grad Kruševac što je ministarka Sara Pavkov posetila grad i obišla škole u kojima je izvršena konverzija grejanja zahvaljujući sredstvima Ministarstva.
„Kruševac je tokom 2025. godine od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobio sredstva za konverziju kotlova sa čvrstog goriva za kotlove na gas, za koje svrhe je izdvojeno skoro 12 miliona dinara. Ovo nije jedina pomoć njihovog ministarstva. Za sve projekte za koje je Grad aplicirao, bilo da je u pitanju uklanjanje divljih deponija, pošumljavanje, aktivnosti vezane za park prirode „Osredak“, sve je bilo realizovano u kratkom vremenskom roku.“
Ministarka Pavkov je u Jasici izjavila da su prelaskom sa lož ulja na gas obezbeđeni bolji uslovi ne samo za đake i školsko osoblje, već i za građane ovog sela i okruga, jer više nema zagađenja, a škole će prelaskom na gas ostvariti i značajnu uštedu od skoro 50 odsto.
„Ovo je direktna mera koja doprinosi unapređenju kvaliteta vazduha za učenike u osnovnim školama „Velizar Stanković Korčagin“ u selu Sušica i OŠ „Stanislav Binički“ u Jasiki, gde boravi preko 380 dece školskog i predškolskog uzrasta. Ovo je konkretna mera koju je realizovalo Ministarstvo zajedno sa predstavnicima grada, a koja je već dala vidljive i merljive efekte na unapređenje kvaliteta vazduha u ovom kraju Srbije.“
Kako je istakla, Ministarstvo zaštite životne sredine je u Kruševcu realizovalo niz značajnih projekata u cilju očuvanja i zaštite životne sredine, kao što su zamene kotlova u javnim ustanovama, ložišta u domaćinstvima, očišćeno je na desetine deponija i realizovani važni projekti pošumljavanja.
„Nastavićemo da radimo zajedno sa predstavnicima Grada, koji zaista ulažu značajne napore da se ekološki projekti realizuju u kratkom vremenskom roku. Drago mi je da su aplicirali i ove godine za zamenu kotlova u još nekoliko javnih ustanova, a radićemo zajedno i na projektu regionalnog upravljanja otpadom. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalnu deponiju napreduje izuzetno dobro, a Ministarstvo je u potpunosti na raspolaganju kako Gradu Kruševcu, tako i celom Rasinskom okrugu kako bi zajedno unapredili kvalitet života naših građana“, rekla je Pavkov.