ODRŽANA 14. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA, USVOJENI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI JAVNIH PREDUZEĆA

Redovna, 14. sednica Skupštine Grada Kruševca održana je danas, a odbornici su razmatrali predloge i odluke iz 20 tačaka predviđenih dnevnim redom.

Većina dnevnog reda odnosila se na Javna preduzeća čiji je osnivač grad, odnosno na informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti ovih preduzeća za period januar-jun 2025. godine.

Na početku sednice Skupštine grada konstatovan je prestanak mandata, na lični zahtev odbornice, odbornici Ivani Dimitrijević sa liste “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”, nakon čega je posle glasanja mandat potvrđen odborniku Radetu Petkoviću koji je pristupio odborničkoj grupi “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”.

Skupština grada razmatrala je finansijske izveštaje za prethodnu godinu JP „Poslovni centar“, JKP „Kruševac“, JKP “Gradska toplana”, JKP “Vodovod-Kruševac”, kao i o eventualnom usvajanju programa za kontrolu vazduha u Kruševcu od 2026. do 2028. godine i dopuni programa korišćenja novca iz ekološkog fonda za zaštitu životne sredine u 2025. godini.

U objedinjenoj raspravi o usvajanju finansijskih izveštaja javnih preduzeća za prošlu godinu najviše je bilo reči o Gradskoj toplani, a zatim su usvojeni Zaključci o finansijskim izvešatajima svih javnih preduzeća čije je osnivač grad za prošlu godinu, a koji su se našli na dnevnom redu današnje sedniec, Rešenja o saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora o raspodeli ostvarene dobiti, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Program pokrića gubitka Javnog preduzeća Gradska toplana.

Lokalni parlament dao je mišljenje na zaključke o usvajanju izveštaja o rezultatima poslovanja društva posebne namene “Kruševac put” i TGR doo i izmene i dopune predloga korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Dnevni red sednice gradske Skupštine obuhvatio je i tačke iz imovinske – pravne oblasti.