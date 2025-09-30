BROJNIM AKTIVNOSTIMA GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC OBELEŽAVA OKTOBAR, MESEC STARIH LICA

Međunarodni dan i mesec starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava od 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Trenutno, preko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati preko 20% svetske populacije. Obeležavanje Međunarodnog dana i meseca starijih osoba obuhvata veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne akcije, tribine, okrugli stolovi, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.

Realizacijom različitih aktivnosti, Gerontološki centar Kruševac će obeležiti oktobar – Mesec starih. Biće organizovani Kulturno-umetnički sadržaji, druženja, radionice i izleti.

Prva u nizu manisfestacija održana je danas gde je organizovano takmičenje u pripremi gulaša u kome su učestvovali korisnici, uz pomoć i podršku zaposlenih, ali i gosti iz drugih Gerontoloških centara u Srbiji, članice Kola srpskih sestara iz Kruševca, štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, mališani iz Doma za decu i omladinu „Jefimija“ i korisnici Centra za osobe sa invaliditetom.

Kruševački Gerontološki centar ima 220 korisnika o kojima se svakodnevno vodi računa, a ovakve aktivnosti im uvek dobro dođu, jer im je na taj način ukazana pažnja da nemaju osećaj da su zaboravljeni i da postoji neko ko razmišlja i brine o njima.