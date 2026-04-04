Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ODBOJKAŠICE „PALESTRE“ ZLATNE NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

ByGoran Nikolić

apr 4, 2026

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u ženskoj Inkluzivnoj odbojci (mešovite ekipe devojčica opšte populacije i devojčica sa posebnim potrebama), održano je u subotu. 04. aprila 2026.godine u Pirotu. Učestvovalo je 9 gradova Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i „Palestra“ iz Kruševca.

Odbojkašice „Palestre“ uz pomoć ženskog odbojkaškog kluba „Napredak 037“, osvojile su 1. mesto u sledećem sastavu: Anja Nikolić, Petra Spasić, Una Debeljaković, Violeta i Lidija Misini, Teodora i Anastazija Milenković u pratnji trenera Mališe Vasiljević i Marge Kapamadžije.

Drugo mesto zauzela je ekipa iz Beograda, a treće ekipa iz Pirota.

„Zadovoljni smo postignutim rezultatima i pripremamo se za predstojeća takmičenja, Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u atletici koje će biti održano 24. aprila u Zrenjaninu“, poručuju iz kruševačke „Palestre“.

Možda ste propustili

