OD POČETKA NEDELJE NA TERITORIJI KRUŠEVCA ASFALTIRANO VIŠE KILOMETARA ULICA

Lepo vreme pogoduje građevinarima da završe započete radove u mesnim zajednicama na teritoriji Kruševca. Ove nedelje asfalitirane su ulice u nekoliko naseljenih mesta, a nasuti su mlevenim asfaltom i putevi od značaja za meštane u tim sredinama. Nedavno je završen i put u Gavezu, zahtevne i specifične konfiguracije, čime je rešen višedecenijski problem meštana koji žive na ovom potezu.

Radove izvodi kruševačka “Tehnogradnja”, a finansira Grad Kruševac. Radi se po potrebama i prioritetima meštana, ali i po Planu i programu mesnih zajednica.

Pored pomenute ulice, u MZ Jasika, ali i ostalim naseljenim mestima na ovom potezu, planirani su i radovi na sanaciji ograde na mostu, koji se nalazi na magistralnom putu prema Trsteniku, i rekonstrukcija Doma kulture.

Ulica Miroslava Milojevića, duga preko 200 metara u Kukljinu, predstavljala je veliki problem meštanima koji žive u njoj, posebno kada su loši vremenski uslovi. Na zahtev mesne zajednice, ova ulica je kompletno uređena.

Do sada je u Kukljinu asfaltirano sedam ulica. a u planu je asfalturanje još tri. Pored asfaltiranja, Gradska uprava mesnoj zajednici pomaže i u ostalim infrastrukturnim radovima koji su od izuzetnog značaja za meštane.

Predstavnici grada Kruševca su u stalnom kontaktu sa građanima i na terenu osluškuju njihove potrebe i pronalaze rešenja za postojeće probleme koji se uglavom odnose na putnu infrastrukturu.