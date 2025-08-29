“ZVEZDANO ZDRAVINJE” ZAVRŠENO TAKMIČENJEM HARMONIKAŠA SRBIJE

Na letnjoj pozornici crkve Svetog Đorđa u Zdravinju završena je tradicionalna manifestacija “Zvezdano Zdravinje”.

Za dvadeset dana, koliko je trajala manifestacija, organizovan je bogat program koji je pratio događaje kao što su noćni turnir u malom fudbalu, likovna kolonija, takmičenje u pečenju jagnjadi, gulašijada, veče tradicionalne i duhovne muzike, „Zvezdani kotlić“, „Zvezdani višeboj“, „Zvezdana prepečenica“, „Zvezdano dečije popodne“ i kao završni centralni događaj – takmičenje „Zvezdana harmonika Srbije“.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i Crkvena opština Zdravinje i KUD „Miodrag Vučković“, a pokrovitelj je Grad Kruševac.

Organizatori ističu da je manifestacija uspešno realizovana, te da se nadaju da će i sledeće godine biti još više postilaca, a takođe najavljuju novine u programu.