U Kruševačkom pozorištu je danas održana tradicionalna Vidovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Vidovdanskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana u foajeu Kruševačkog pozorišta, odazvao se veliki broj davalaca.

Organizator akcije je Crveni krst Kruševac, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi i uz podršku grada Kruševca.

U okviru Vidovdanskih svečanosti Crveni krst godinama organizuje ovu humanitarnu akciju. Letnji meseci su inače deficitarni u pogledu nabavke neophodnih količina krvi, a kruševački Crveni krst i Zavod za transfuziju Niš, poznati su u Srbiji po najbrojnijim akcijama, koje organizuju kako bi maksimalno odgovorili na potrebe pacijenata, ne samo na našem području.

Akciji su se odazvali brojni predstavnici gradskih preduzeća, ustanova, organizacija i građani.

Poseban uspeh svake akcije ogleda se u uključivanju osoba koje krv daju po prvi put. Time se obezbeđuje smena generacija, ali i stabilnost, kako bi uvek bilo dovoljno krvi za sve pacijente, kako danas, tako i u budućnosti.