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Društvo Vesti

NAJVIŠA PRIZNANJA KRUŠEVCA BIĆE URUČENA NA SVEČANOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA VIDOVDAN, 28. JUNA

ByGoran Nikolić

jun 24, 2026

Vidovdanska nagrada, kao najviše priznanje grada, na svečanoj sednici Skupštine, koja će biti održana u nedelju, 28. juna, biće dodeljena Darku Glišiću, ministru za javna ulaganja. Biće uručene i tri plakete i 10 pohvala.

Grad Kruševac doneo je Odluku da Vidovdansku nagradu, najviše priznanje grada, ove godine dobije Darko Glišić, ministar za javna ulaganja za izuzetan doprinos ekonomskom i privrednom razvoju grada i Rasinskog okruga.

Plakete grada Kruševca dobiće FK Napredak, povodom 80 godina postojanja, a za afirmaciju sporta i promociju grada; OŠ “Knez Lazar”, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja, za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Darko Marisavljević, član Međuopštinske organizacije slepih za izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima u atletici.

Pohvale grada Kruševca dobiće: Udruženje “Orpak”, protojerej stavrofor Radiša Jovanović, Saša Brajušković dugogodišnji davalac krvi, profesor razredne nastave OŠ “Dragomir Marković” Snežana Mihajlović i učenici kruševačkih škola koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja: Todor Lačnjevac, Irena Simonović, Đurđa Stanojlović, David Agatonović, Dušan Ristić i Miroslav Pršić.

Priznanja grada dobitnicima će biti uručena na svečanoj sednici Skupštine na Vidovdan, u nedelju, 28. juna.

By Goran Nikolić

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