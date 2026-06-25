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Društvo Vesti

U OKVIRU VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI BIĆE OTKRIVENA BISTA NEKADAŠNJEM GRADONAČELNIKU DRAGIJU NESTOROVIĆU

ByGoran Nikolić

jun 24, 2026

U okviru programa obeležavanja Vidovdana, u Kruševcu će biti otkrivena bista nekadašnjem gradonačelniku Dragiju Nestoroviću, koji je dao značajan doprinos razvoju grada.

Skupština grada Kruševca na poslednjoj sednici donela je Odluku o postavljanju biste nekadašnjem gradonačelniku Dragiju Nestoroviću u parku koji je u izgradnji u Ulici slikara Milovanovića, u naselju Lazarica.

Inicijativu je podneo Savet Mesne zajednice „Lazarica“, koji je predložio da novi park ponese naziv „Park Dragija Nestorovića“. U obrazloženju se navodi da je Nestorović, koji je funkciju gradonačelnika obavljao od 2014. godine do smrti 2017. godine, dao značajan doprinos razvoju grada, a bio je i jedan od pokretača ideje da se prostor budućeg parka uredi kao moderna zelena oaza za građane.

Za izradu biste zadužen je akademski vajar Zoran Ivanović iz Beograda, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i autor brojnih spomenika i bista širom Srbije.

By Goran Nikolić

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