OD POČETKA GREJNE SEZONE EVIDENTIRANO 212 POŽARA U RASINSKOM OKRUGU

Od početka grejne sezone evidentirano je 3.200 požara na građevinskim objektima u Srbiji, dok je u Rasinskom okrugu evidentirano 212 požara, podaci su Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac.

U Srbiji, od početka grejne sezone evidentirano je oko 3200 požara na građevinskim objektima. U Rasinskom okrugu vatrogasci spasioci intervenisali su 212 puta. Većina požara počinje neprimetno zbog nečišćenih dimnjaka, nepravilne upotrebe grejnih tela i neispravnih elektroinstalacija.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije je naveo da je prevencija ključ bezbednosti, te apelovao na građane da očiste i kontrolišu dimnjake i da pažljivo koristite peći na čvrsta goriva, da ne ostavljaju grejalice bez nadzora, da drže zapaljive predmete dalje od grejnih tela i da provere elektroinstalacije, da pepeo odlažu bezbedno, te ukazali i da je neophodan poseban oprez po pitanju dece i grejnih tela. Savetovali su građanima da isključe uređaje kada napuštaju dom i da u slučaju požara pozovu 193.