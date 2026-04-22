Ovogodišnji plan upisa u srednje škole predstavlja balans između onoga što su lokalne i regionalne potrebe tržišta rada i interesovanja učenika. Učenici i njihovi roditelji informacije o odeljenjima gimnazija, ponudi obrazovnih profila i broju učenika i odeljenja po opštinama i školama u Srbiji mogu pronaći na sajtu Moja srednja škola, kao i na sajtu Ministarstva prosvete, u Planu upisa.

U okviru Plana upisa za školsku 2026/2027. godinu u srednjim školama na teritoriji Srbije planirano je ukupno 71.614 mesta. Broj mesta u gimnazijama je 17.100, od čega je 2.960 mesta u specijalizovanim odeljenjima gimnazija. Kada je reč o srednjim stručnim školama u četvorogodišnjem trajanju, planirano je 39.318 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je 14.368, dok je 828 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja, obezbeđeno je 3.108 mesta. U muzičkim, baletskim i likovnim školama ukupno je 1.770 mesta, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.