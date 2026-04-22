U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI LOKALNIH INSTITUCIJA U OBLASTI PODRŠKE RODITELJSTVU I RAZVOJU DECE

U Vrnjačkoj Banji potpisan je Protokol o saradnji lokalnih institucija u oblasti podrške roditeljstvu i razvoju dece.

Protokol o saradnji lokalnih institucija u oblasti podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece potpisan je između opštine Vrnjačka Banja, s jedne strane, i Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Predškolske ustanove „Radost“, Centra za socijalni rad i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo s druge strane. Na ovaj način Vrnjačka Banja čini značajan iskorak u jačanju mreže podrške porodici, osiguravajući da sve nadležne institucije deluju sinhronizovano i u najboljem interesu deteta. Posebnu vrednost Protokola predstavlja uvođenje programa PORI, u okviru kog će, od maja meseca, u vrnjačkom Domu zdravlja porodicama biti dostupni porodični savetnik, logoped i dečji neurolog.

Vrnjačka Banja i lokalne institucije potpisale su Protokol u cilju razvoja i unapređenja međuinstitucionalne i međusektorske saradnje usmerene na razmenu informacija, planiranje i sprovođenje mera i zajedničkih aktivnosti, kao i razvoja zajedničkih intergisanih usluga u oblasti podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece.