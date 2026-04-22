PRVI “ČARAPANIJA BAZAR FEST” 15. MAJA OD 18 ČASOVA NA STAROJ ZELENOJ PIJACI U KRUŠEVCU

Prvi “Čarapanija bazar fest” održava se 15. maja od 18 časova na Staroj zelenoj pijaci, te je iz tog razloga doneta odluka o dopuni Cenovnika pijačnih usluga. U cenovnik je dodata Stavka “Zakup pijačnog prostora za održavanje pijačnih manifestacija“, u iznosu od 833,33 dinara bez PDV-a.

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar” Кruševac i Izmena i dopuna Odluke o osnivanju javnog preduzeća Nadzorni odbor JP „Poslovni centar“ Кruševac doneo je odluku koja se odnosi na usvajanje dopune Cenovnika pijačnih usluga Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Кruševac, u delu Poslovni prostor na pijacama, tako što se posle pozicije pod rednim brojem 6.7. uvodi nova pozicija pod rednim brojem 6.8. -„Zakup pijačnog prostora za održavanje pijačnih manifestacija“ u iznosu od 833,33 dinara bez PDV-a. Pomenuta Odluka o dopuni Cenovnika pijačnih usluga Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Кruševac dostavljena je Gradskom veću grada Кruševca na saglasnost. U obrazloženju se navodi: Radi unapređenja ponude pijačnih usluga i uvođenja novih sadržaja, organizuje se manifestacija pod nazivom „Prvi čarapanija bazar fest“ na Staroj zelenoj pijaci, koji će se održati dana 15.05.2026. godine i trajaće u vremenskom periodu od 18.00 do 24.00 časa, kao novi oblik korišćenja poslovnog prostora na pijacama.

U cilju omogućavanja adekvatnog obračuna i naplate usluga za korišćenje poslovnog prostora u okviru navedenog događaja, bilo je neophodno dopuniti Cenovnik pijačnih usluga Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Кruševac uvođenjem nove pozicije pod rednim brojem 6.8. Kako je ranije izjavio direktor JP Poslovnog centra Miloš Milošević, u pitanju je Prvi bazar fest koji će se održati na Staroj zelenoj pijaci 15. maja od 18 časova, gde se očekuje veliki broj izlagača i raznovrsna ponuda.