U TOKU JE NEDELJA IMUNIZACIJE KOJA SE OBELEŽAVA POD SLOGANOM „ZA SVAKU GENERACIJU – VAKCINE DELUJU"

Goran Nikolić

apr 22, 2026

U toku je Nedelja imunizacije, koja traje do 25. aprila i obeležava se širom Evrope pod sloganom „Za svaku generaciju – vakcine deluju“, sa ciljem promocije značaja vakcinacije kao temelja javnog zdravlja.

Fokus ovogodišnje kampanje je na povećanju obuhvata imunizacijom i izgradnji poverenja u vakcine kao efikasnu meru prevencije. Posebno se ističe važnost kontinuirane zaštite svih generacija, uz poruku da vakcinacija igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Dom zdravlja Kruševac obeležava Nedelju imunizacije akcijom otvorenih vrata, a cilj je da se roditelji upoznaju sa obaveznim kalendarom inunizacije i značajem primanja vakcina.

Vakcina protiv HPV virusa odobrena je i za građane do 45 godina starosti, a uputstva o tome daju izabrani lekar i specijalisti.

Što se tiče MMR vakcine, odziv na imunizaciju nije zadovoljavajući, a tome doprinose antivakcinalni lobi i pojedini tekstovi sa društvenih mreža. Lekari savetuju da se primat da nauci i poslušaju saveti pedijatara i ostalih specijalista.

Iz Doma zdravlja Kruševac pozivaju roditelje da dođu u Službu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine gde će dobiti najtačnija i adekvatna uputstva o imunizaciji i obaveznom vakcinalnom statusu.

Krug preventivnih pregleda se nastavlja u gradskim ustanovama i firmama, a Savetovališta za dijabetes, protiv pušenja i gojaznosti imaju sve više zainteresovanih.

