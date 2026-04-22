MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE GRAĐANIMA: SRBIJOM KRUŽI OPASNA PREVARA

Na početku poruke u potpisu stoji „Uprava saobraćajne policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Elektronsko obaveštenje o administrativnim kaznama za saobraćajne prekršaje. Prema evidenciji praćenja Automatizovanog saobraćajnog sistema (ASS) Republike Srbije, vaše vozilo je prekršilo Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ovaj zapis o prekršaju je ručno verifikovan i zvanično unet u bazu podataka o administrativnim kaznama Policijske uprave Republike Srbije“, piše i dalje navodi se tzv. „ponuda ograničenog trajanja“ i da „Prema mehanizmu ubrzane obrade Zakona o administrativnim kaznama, ako platite kaznu u roku od 24 sata od prijema ovog obaveštenja, potrebno je da platite samo 50% od prvobitnog iznosa kazne“. U srpskom zakonodavstvu ne postoji zakon pod nazivom „Zakon o administrativnim kaznama“, već „Zakon o administrativnim taksama“. „Ako kazna nije naplaćena u navedenom roku, automatski će se pokrenuti postupak izvršenja suda i biće naplaćena naknada za zakasnelo plaćanje od 3% dnevno“. U nastavku je naveden link onlajn plaćanje koji je lažan – euprava.govrs.one/rs. Link je vrlo sličan originalnom, izuzetak je sporni nastavak, dakle posle oznake „gov“ nema tačka koja u originalnom linku postoji i dalje piše „one/rs“ koji takođe ne postoji. Originalni link eUprave je euprava.gov.rs. „Odgovorite sa ‘upit’ da viste videli sliku prekršaja u detaljne koordinate“, navodi se na kraju poruke. Upravo to ne treba da radite i nikako ne treba da kliknete na priloženi link! SMS prevara se vrlo lako prepoznaje i po pozivnom broju sa kojeg stiže poruka, a koji počinje sa +63. Utvrđeno je da upravo ovaj pozivni broj pripada Filipinima.

Ovim povodom i ranije se oglašavao MUP upozoravajući građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena. Pojašnjavaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče), a ne putem SMS poruka.

„Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba“, navode iz MUP.

Izvor: mup.gov.rs/blic.rs