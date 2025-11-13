NACIONALNA SLUŽBA ZAPOŠLJAVANJA OBILAZI LOKALNE SAMOUPRAVE I REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE U SRBIJI

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović u svom kabinetu primio je direktora Nacionalne službe za zapošaljavanje Milana Bosnića, sa saradnicima.

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi akciju širom Srbije, u okviru koje sa lokalnim samoupravama i regionalnim privrednim komorama, obilazi sve veće privrednike i poslodavce kako bi se bolje upoznali sa problemima i izazovima sa kojima se privreda susreće. Direktor NSZ Milan Bosnić posetio je Kruševac gde je u kabinetu gradonačenika održao sastanak.

Stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,6% i u poslednjih nekoliko godina vidljiv je trend njenog smanjenja, a osnovni razlog za takvo kretanje nalazi se u privrednom rastu i razvoju naše zemlje, ističe Bosnić. Kada je reč o najtraženijim zanimanjima, to su prema njegovim rečima godinama unazad IT stručnjaci. Slede inženjeri, pravnici, a velika je i potražnja za majstorima, kao što su stolari, zidari, keramičari, armirači, bravari, zavarivači.

Kada je Kruševac u pitanju, danas ima znatno manje nezaposlenih u odnosu na isti period 2012. godine. U prethodnom periodu focus je bio isključivo na nezaposlenima, jer je to bio gorući problem. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, privreda se sve više suočava sa nedostatkom adekvatne radne snage.

Zbog toga NSZ sada intenzivno sarađuje sa privrednicima na kreiranju programa, edukacija i prekvalifikacija, kako bi se obezbedila radna snaga sa odgovarajućim profilima, znanjima i veštinama. Širom Srbije NSZ obilazi poslodavce i gradi partnerski odnos sa njima, kako bi privreda nastavila da se razvija i raste u skladu sa planiranim tempom.