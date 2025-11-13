SAOBRAĆAJNA POLICIJA KONTINUIRANO SPROVODI PREVENTIVNE, ALI I REPRESIVNE AKCIJE, U CILJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Saobraćajna policija kontinuirano sprovodi preventivne i represivne mere u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Komandir saobraćajne ispostave Policijske uprave Kruševac ocenio je da je bezbednost na teritoriji Rasinskog okruga na zadovoljavajucem nivou. U odnosu na proslu godinu na teritoriji Rasinsklog okruga zabeležen je blagi porast nezgoda sa lakše povređenim licima, istakao je Aleksandar Miljković komandir saobraćajne ispostave Policijske uprave Kruševac i dodao da ohrabruje podatak da je smanjen broj saobraćajnih nesreća sa teže povređenim i stradalim licima.

Saobraćajna policija kontinuirano sprovodi preventivne, ali i represivne akcije, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Osim redovnih akcija kontrole učesnika u saobraćaju, na teritoriji naše zemlje se postavljaju takozvani mobilni radari, odnosno kamere koje će beležiti prekršaje, kao što su prekoračenje dozvoljene brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona u toku vožnje. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 31.000 vozila i otkrili 19.300 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u periodu od 8. do 11. novembra ove godine na teritoriji Srbije. Naglašeno je da je zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isklјučeno 856 vozača, od kojih je 140 zadržano u službenim prostorijama, jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povolјnije stanje bezbednosti saobraćaja, dok će akcenat biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.