NA 15. SEDNICI SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2025. GODINU

Skupština grada Kruševca imala je dve tačke dnevnog reda. Razmatrala se odluka o rebalansu budžeta i program uređenja građevinskog zemljišta.

Javna tribina o nacrtu Odluke o rebalansu budžeta grada za 2025. godinu održana je 7. oktobra, a na njoj je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović istakao da su rebalansom budžeta značajno povećana sredstva u odnosu na postojeći budžet i da sada budžet iznosi preko 7,7 milijardi dinara.

Izvršena je preraspodela sredstava u okviru postojećih investicionih izdataka zbog povećanog priliva sredstava po osnovu prodaje građevinskog zemljišta i tekućih korisnika budžeta. I za naredni period novac iz gradske kase biće preusmeren na investiranja. Završavaće se brojne projektne investicije, ali i nove koje će biti obuhvaćene planom i programom realizacije.

Rebalans je usvojen u lokalnom parlamentu. Nacrtom odluke o rebalansu budžeta grada predviđena je drugačija raspodela novca, te je iz tog razloga donet nacrt izmene i dopune programa uređena građevinskog zemljišta, o kome se raspravljalo na današnjoj sednici Skupštine, kako bi se postojeći program uređenja uskladio sa odlukom o rebalansu.