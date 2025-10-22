JKP „KRUŠEVAC“ ORGANIZUJE DRUGU VELIKU GODIŠNJU AKCIJU ČIŠĆENJA GRADA

U subotu, 25. oktobra na teritoriji 12 gradskih mesnih zajednica, JKP “Kruševac” će sprovesti veliku jesenju akciju čišćenja grada.

U subotu, sa početkom u 7 sati biće održana velika jesenja akcija čišćenja grada. Akcija se realizuje u periodu od 8 do 13 sati. Kako bi se akcija sprovela što uspešnije, koordinatori JKP „Kruševac“ zajedno sa sekretarima pomenutih mesnihh zajednica, pratiće akciju na terenu, a u saradnji i uz prisustvo Komunalne inspekcije i Komunalne milicije grada Kruševca. Sugrađani će moći da sav svoj kabasti otpad do 13 časova iznesu ispred svojih dvorišta, zgrada i lokala, kako bi radnici komunalnog preduzeća mogli lakše da priđu, pokupe otpad, izvezu ga i deponuju na deponiju u Srnju.

JKP “Kruševac” će na teren izaći sa 12 otvorenih vozila. To su putari od 3, 5, 7 i 10 kubika. Na raspolaganju će biti i smećari, skiperi, traktori i druga neophodna mehanizacija.

Da podsetimo da je na prethodnoj velikoj prolećnoj akciji čišćenja grada sa teritorije 12 mesnih zajednica uklonjeno 1750 kubika kabastog otpada.