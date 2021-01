METEOS: U PONEDELJAK UJUTRU KIŠA, POPODNE SUVO I HLADNIJE

U noći nedelja na ponedeljak zahlađenje sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg u ranim jutarnjim satima, osim na jugu Srbije. Vetar u toku noći jak, na kratko i olujni u skretanju sa južnog na severozapadni pravac. Oblačnost se brzo premešta ka istoku i sledi kratkotrajno razvedravanje u toku jutra i prepodneva sa sunčanim periodima uz slabljenje vetra. Popodne novo naoblačenje dolazi sa zapada i jugozapada i uveće će usloviti susnežicu i sneg. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 5°C na jugu, maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 9°C u južnoj Srbiji, a temperatura uveče od 0°C do 3°C.

U Kruševcu u ponedeljak ujutru kiša i susnežica, a tokom dana suvo. Uveče ponovo kiša koja prelazi u susnežicu i sneg u noći ka utorku. Vetar umeren severozapadnih. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura oko 2°C, maksimalna do 8°C, popodne u padu.

U utorak hladnije sa snegom povremeno, osim po Vojvodini gde će biti suvo uz malo sunčanih intervala. U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo na zapadu i severu Srbije sa sunčanim intervalima, a u centralnim, istočnim i južnim krajevima sa slabim snegom povremeno. U četvrtak i petak sledi porast temperature uz naoblačenje sa kišom u petak tokom dana.