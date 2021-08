METEOS: U PONEDELJAK I UTORAK U KRUŠEVCU I DO 39°C

U ponedeljak pretežno sunčano vreme uz veliku vrućinu tokom dana. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka sa manjom šansom za retku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 37°C do 40°C. Upozorenje: Povećana je opasnost od požara.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i velika vrućina tokom dana. Vetar slab promenljiv ili severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C.

Noć između ponedeljka i utorak biće vruća, tropska. U utorak na jugu Srbije ostaje vrućina, a na severu dolazi do osveženja uz lokalne pljuskove koji se očekuju najpre na severu Vojvodine. Vetar na severu umeren severni i severozapadni, a na jugu Srbije južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C do 24°C, a maksimalna od 27°C na severu Vojvodine do 38°C na jugu Srbije.

Od srede sledi pad temperature u svim krajevima i znatno prijatnije vreme uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove i dnevnu temperaturu ispod 30°C.

U drugoj polovini sedmice prijatno vreme uz sunčane periode i postepen porast temperature od petka.