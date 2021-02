METEOS: U ČETVRTAK JUTRO OBLAČNO, KASNIJE I DO 10°C

U četvrtak se razvedrava na severu, a zatim i zapadu Srbije, dok će jutro i pre podne biti oblačno u centralnim, južnim i jugoistočnim krajevima gde je moguća slaba kiša ili susnežica ujutru, dok će popodne i u tim krajevima biti suvo. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C u Vranju do 6°C u Negotinu, a maksimalna od 6°C u Vranju i Dimitrovgradu do 12°C u Loznici i Valjevu.

U Kruševcu u četvrtak ujutru oblačno sa slabom susnežicom i kišom, a zatim suvo od sredine dana i sa malo sunčanih intervala popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 10°C.

U petak i za vikend sve toplije uz sunčane intervale i umerenu oblačnost. Dnevna temperatura za vikend oko 15°C. Porast temperature se nastavlja početkom iduće sedmice uz sunčano i pravo prolećno vreme od ponedeljka do petka sa maksimalnim temperaturama od 16°C do 20°C.