METEOS: U ČETVRTAK HLADNIJE I OBLAČNO SA KIŠOM

U četvrtak malo hladnije i oblačno sa kišom koja se premešta na istok, tako da na zapadu i severu Srbije padavine prestaju pre podne. Na planinama iznad 900 mnv će padati sneg u prvom delu dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale ujutru i u porastu tokom dana. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 5°C u Leskovcu do 9°C u Negotinu. Uveče suvo, a samo ponegde na istoku slaba kiša. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U četvrtak u Kruševcu hladnije i pretežno oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 7°C. Uveče suvo.

U petak hladnije jutro sa retkom pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana malo toplije nego u četvrtak. Na severu i zapadu promenljivo oblačno i sunčani intervali, a u centralnim i južnim predelima oblačnije sa malom šansom za poneku kap kiše. Vetar slab, pre podne severni i severozapadni, a popodne i uveče istočnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U subotu hladno jutro i moguća magla i slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno uz malo sunčanih intervala i sumaglicu. Krajem dana naoblačenje dolazi sa juga i usloviće slabu kišu na zapadu i jugu Srbije.

U nedelju oblačno i hladnije sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Ponegde i u nižim predelima može biti susnežice. U ponedeljak suvo.