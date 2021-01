METEOS: OSETNO TOPLIJE U ČETVRTAK U KRUŠEVCU

U četvrtak temperatura u daljem porastu uz duže sunčane periode i izostanak jutarnjih mrazeva na severu Srbije. Samo su na jugu i zapadu Srbije mogući mrazevi ujutru. Duvaće slab do umeren južni vetar i biće u pojačanju. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -5°C u Požegi do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 8°C u Dimitrovgradu i Negotinu do 16°C u Loznici.

U Kruševcu u četvrtak ujutru slab mraz. U toku dana sunčani intervali i toplije nego u sredu. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna oko 11°C.

U petak toplo za ovo doba godine uz pojačan južni vetar. Sneg će se intenzivno topiti na planinama do 1500 mnv uz porast vodostaja na rekama za vikend. U subotu i nedelju takođe toplije od proseka uz prolazna naoblačenja sa malo kiše. U ponedeljak zahlađenje sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima, najpre na severu i zapadu Srbije. U utorak hladnije uz susnežicu i sneg povremeno, a od srede sledi postepeni porast temperature.