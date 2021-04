METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM I U NEDELJU

U nedelju pretežno oblačno sa kišom i hladno za ovo doba godine. Više kiše se očekuje pre podne na severu Srbije. Na planinama iznad 1000 mnv će padati sneg. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 7°C u Loznici i Valjevu do 12°C u Pirotu.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa kišom i hladno za ovo doba godine. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 9°C.

Početkom iduće sedmice pretežno oblačno vreme sa čestom kišom i hladno za sredinu aprila sa dnevnom temperaturom oko 10°C, a u utorak malo iznad 10°C. Otopljenje sa više sunčanih sati se očekuje od srede.