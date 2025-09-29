KRUŠEVAČKO POZORIŠTE OBELEŽILO SLAVU SVETOG PORFIRIJA I POČETAK NOVE SEZONE

Srpska pravoslavna crkva i vernici 28. septembra obeležavaju Svetog Porfirija.

Sveti mučenik Porfirije bio je rodom iz Mimosa. Najpre ismevao hrišćane pred carem Julijanom Odstupnikom. Tako jednom izigravajući hrišćansku tajnu krštenja, on se na bini pogruzi u vodu izgovarajući reči: vo imja Oca i Sina i Svjatago Duha! Kada se digne iz vode on uzvikne: sad sam hrišćanin! Svi su mislili, da se on kao glumac šali, kao i uvek, no on je ostao pri svome, prestao ismevati hrišćanstvo, i najzad postradao za Hrista. Obezglavljen 361. god. i preselio se u carstvo Hristovo.

Svečano je bilo u Kruševačkom pozorištu koje ovog sveca obeležava dugi niz godina kao krsnu slavu ove ustanove. Sečenjem slavskog kolača, u prisustvu zaposlenih, Kruševačko pozorište proslavilo je slavu, a ujedno i početak nove pozorišne sezone.

Upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić ističe da ljubitelje pozorišta i u novoj sezoni očekuje zanimljiv repertoar.